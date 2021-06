Il Napoli è d'accordo con Mertens: nessun motivo per separarsi, vuole tenerlo per due motivi

"Non ho assolutamente nessun motivo per lasciare Napoli". Così parlava qualche giorno fa Dries Mertens, al quale in azzurro resta un altro anno di contratto, che sarà rispettato senza dubbio secondo quanto scritto da La Repubblica. Il Napoli è d'accordo con l'attaccante belga, non ha intenzione di privarsi di lui, il miglior bomber della sua storia, per un duplice motivo.

LE RAGIONI - Il primo - si legge sul quotidiano - è legato al valore del giocatore, indiscutibile anche a 34 anni. Il secondo invece è di carattere tecnico: a gennaio Victor Osimhen sarà impegnato in Coppa d'Africa con la Nigeria, pertanto avere uno come Mertens in rosa è una sicurezza che serve a Luciano Spalletti, per il quale all'inizio sarà soltanto un'alternativa. Ma grazie alle sue doti Dries saprà come ritagliarsi il suo spazio fin da subito.