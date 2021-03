Il Napoli è già tutto sulle sue spalle

Quanto è mancato al Napoli Victor Osimhen in questa stagione, lo si capisce sempre più col miglioramento della sua condizione. Quest’anno la sfortuna per l’attaccante del Napoli sembrava essersi messa d’impegno: prima l’infortunio alla spalla con la Nigeria, poi il Covid ed infine la botta alla testa rimediata contro l'Atalanta. Per questa incredibile serie di problemi il nigeriano ha saltato ben 19 gare. Ora Osimhen sta ritrovando, gara dopo gara, la migliore forma e sta dimostrando la sua importanza per il gioco del Napoli.

LA FRECCIA AZZURRA – Nelle ultime due vittorie contro Bologna e Milan, ha ritrovato quello scatto da centometrista che aveva messo in mostra in ritiro e ad inizio stagione. Con lui in campo per il Napoli cambia la musica, soprattutto quando incontra squadre avversarie protese in avanti per rimediare allo svantaggio, che si espongono al contropiede. La velocità del nigeriano e la sua straripante forza fisica sono una minaccia costante per gli avversari, che per fermarlo devono ricorrere alle maniere forti, come testimonia il brutto intervento di Theo Hernandez. Ma domenica Osimhen ha mostrato anche miglioramenti nel tenere la palla e far salire la squadra, anche se dovrà ancora lavorare molto su questo aspetto. Inoltre ha dato un’alternativa tattica al gioco dal basso del Napoli. Con lui in campo il lancio lungo non è più vietato e i cross dal fondo assumono un’altra importanza.

TITOLARE A ROMA? Per i motivi elencati e complice la non buona condizione fisica di Mertens dopo l’infortunio alla caviglia, Osimhen potrebbe partire titolare contro la Roma. Il pensiero di schierarlo titolare era già balenato nella testa di Gattuso prima della trasferta vinta a Milano, ora il tecnico azzurro potrebbe davvero decidere di inserirlo dal primo minuto per la sfida dell’Olimpico. In ogni caso il Napoli inizia ad avere l’imbarazzo della scelta tra l’esperienza e la classe di Dries e la freschezza e l’atletismo di Victor. Dopo tanta emergenza, in attesa dei prossimi rientri di Lozano e Petagna, il Napoli può giocarsi tutte le sue carte per l’obiettivo Champions.