Il Napoli elimina un bell'Empoli e vola ai quarti di finale: attende Roma o Spezia

Il Napoli batte un ottimo Empoli per 3-2 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Gara non semplice per gli azzurri, che dopo il vantaggio di Di Lorenzo non concretizzano col raddoppio e si fanno raggiungere da Bajrami, tornando avanti con Lozano. Nella ripresa un altro grande tiro da fuori di Bajrami per il 2-2, dopo tante occasioni sciupate per il 3-1, ed il tris arriva in mischia con Petagna. Ora gli azzurri attendono Roma o Spezia: in caso di vittoria dei giallorossi si giocherebbe in gara unica all'Olimpico.