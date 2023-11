Il Napoli si qualifica se... Anche con un ko di misura col Braga saranno ottavi

Real Madrid che vince il girone, mentre l'Union Berlino può ancora sognare il paracadute dell'Europa League.

Il Napoli sogna la qualificazione agli ottavi con un turno d'anticipo, Paz spegne i sogni dei partenopei che se la giocheranno al "Maradona" contro il Braga, forti di avere a disposizione due risultati utili su tre. In verità gli azzurri, forti del successo nello scontro diretto in Portogallo per 1-2, possono permettersi anche di perdere col minimo scarto, in virtù di una differenza reti complessiva migliore. Real Madrid che vince il girone, mentre l'Union Berlino può ancora sognare il paracadute dell'Europa League. Questo il quadro del Gruppo C:

Braga - Union Berlino 1-1

42' Gosens (U), 51' Djalo (B)

Real Madrid - Napoli 4-2

9 Simeone (N), 11' Rodrygo (R), 22' Bellingham (R), 47' Zambo Anguissa (N), 84' Paz (R), 90'+4 Joselu (R)

Classifica

Real Madrid 15

Napoli 7

Braga 4

Union Berlino 2

12 dicembre

Napoli - Braga

Union Berlino - Real Madrid