Il pullman cambia il tragitto, evitati centinaia di tifosi: scelta di ordine pubblico

Il pullman del Napoli ha raggiunto lo stadio Diego Armando Maradona dove alle 20.45 affronterà l'Hellas Verona per l'ultima di campionato. Ad attendere gli azzurri circa 300 tifosi che però sono rimasti delusi. Il pullman del Napoli infatti ha percorso non il solito tragitto ma uno alternativo, entrando da via Marconi. Questa decisione, presa dalla Digos per evitare pericolosi assembranti Covid, ha fatto infuriare i supporters azzurri che hanno lanciato dei cori contro il presidente del Napoli: “Chi non salta De Laurentiis è”