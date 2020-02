Il Re di Coppe che a Napoli può fare meglio di Ancelotti

Il triste epilogo della storia tra Napoli ed Ancelotti ha tenuto banco per diverse settimane, sorprendendo diversi addetti ai lavori che si aspettavano un destino diverso per l'allenatore di Reggiolo. Un secondo posto al primo anno, per poi arrivare all'esonero nella stagione successiva, con tanti rammarichi e soprattutto zero titoli in bacheca. Un bottino amaro, che ha poi permesso al neo allenatore Gattuso di insidiarsi proprio al posto di chi lo aveva allenato da calciatore.



IL NUOVO RE DI COPPE - La definizione l'ha data ieri Lorenzo Insigne, intervistato da Sky Sport per ripercorrere tutta la cavalcata degli azzurri in Champions League: "Abbiamo avuto un allenatore che era il Re di Coppe, lo ha dimostrato perchè le ha vinte tante. Ora abbiamo un altro re di Coppa, non come allenatore ma come giocatore ne ha vinte tante", ha detto ieri il capitano azzurro, di fatto 'incoronando' Ringio e lanciando un segnale a tutto l'ambiente, ovvero la piena fiducia per il nuovo tecnico.



PUO' FARE MEGLIO - E' chiaro che le carriere, di Gattuso ed Ancelotti, sono molto diverse ma contraddistinte da un comune denominatore: le vittorie. Due bachece ricche per entrambi, con l'allenatore azzurro che può vantare tanti trofei che, a differenza del predecessore, sono stati vinti da calciatore e non da allenatore. Non è che Ancelotti non abbia vinto tanto da giocatore, sia chiaro, ma quello di Gattuso può essere un percorso diverso - e paradossalmente più prolifico - rispetto a quello di Re Carlo. Tutto parte dalla testa, dal modo in cui si è inserito Gattuso, risollevando una squadra in piena crisi, a differenza di Ancelotti arrivato dopo un triennio spettacolare ma, purtroppo senza vittorie.