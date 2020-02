Il ritorno di Koulibaly: due azzurri fanno festa

Rieccolo Kalidou. Il muro senegalese, seppur con le incertezze avute nella prima parte di stagione, rappresenta una certezza assoluta per la difesa azzurra. Quel top player capace di fare la differenza, di orientare l’andamento di ogni partita con la sua fisicità è pronto a tornare titolare nella sfida di domenica contro il Lecce.

Era il 14 dicembre, appena 5’ trascorsi della sfida al Parma. La disattenzione di Kalidou lo costringe ad un recupero disperato, che causa l’infortunio muscolare che lo tiene fuori da quella data. Poco meno di due mesi di assenza e degli squilibri che hanno portato Gattuso ad utilizzare Di Lorenzo da centrale, vista la contemporanea assenza di Maksimovic e la poca fiducia del tecnico in Luperto.

Festa grande per Giovanni. Finalmente, dopo il grande spirito di adattamento e le prestazioni positive, Di Lorenzo potrà tornare ad agire nel suo ruolo, dove era stato tra i migliori del campionato fino al dirottamento al centro. Ad esultare anche Manolas, che più volte ha rivendicato di aver potuto giocare poco con Koulibaly e che, quando è accaduto, la coppia ha sempre fatto bene. Insomma, il recupero del senegalese renderà felice Gattuso, ma anche chi in queste settimane ha dovuto adattarsi ad un ruolo non suo (Di Lorenzo) o ad un compagno con cui c’era stato poco tempo per trovare l’intesa come accaduto a Manolas con l’ex Empoli.