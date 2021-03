Il tecnico che non vorreste mai vedere sulla panchina del Napoli

Spesso sbagliamo, non ci poniamo mai le domande al contrario. In tanti in queste settimane si sono chiesti: "Chi vorresti sulla panchina del Napoli il prossimo anno?". In pochi però si sono posto l'interrogativo al rovescio: "Tra i tanti nomi emersi, chi non vorresti proprio vedere?".

Dal ritorno di Sarri, alla suggestione Allegri, dalle nuove leve Juric o Italiano o alla possibilità di una clamorosa conferma di Gattuso: scrivete sulla nostra pagina Instagram il nome che proprio non vorreste vedere in azzurro.