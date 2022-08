Il tifoso che ha aggredito Spalletti: "Vorrei raccontare la mia versione ma l'avvocato me l'ha sconsigliato"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Vorrei tanto parlare e raccontare la mia versione dei fatti. Ma l’avvocato me lo ha sconsigliato, almeno per il momento. Che palle". Questo un virgolettato rilasciato da Lorenzo Straccali, il tifoso della Fiorentina che aveva provato a dare uno schiaffo a Luciano Spalletti alla fine di Fiorentina-Napoli, ai microfoni del Corriere Fiorentino.

Sul quotidiano si legge "Chi conosce Straccali, 50enne di Scandicci, spiega il comportamento dell’amico come una reazione alla provocazione di Spalletti a un altro signore presente in tribuna, al quale avrebbe detto: ‘Ti aspetto fuori’. Il tutto, per loro, si sarebbe quindi scatenato in risposta a questa presunta minaccia, anche se niente giustifica il tentativo di mettergli le mani addosso”.