Il tweet euforico di ADL: “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!!”

Con due turni d'anticipo il Napoli stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League

Con due turni d'anticipo il Napoli stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. Mai gli azzurri erano partiti così forte in questa competizione. Mai un percorso netto e le 4 vittorie ottenute al massimo sono arrivate in tutto il torneo. Contro l'Ajax sarebbe stato sufficiente anche un pari per avere la certezza della qualificazione, è arrivato un successo che legittima il primato. 4-2 il finale al "Maradona". Esulta su Twitter il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che scrive: “Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!!”.