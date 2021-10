Il vice Domenichini a Dazn: "E' presto e si può migliorare! Spalletti? Avrà qualcosa da dire..."

Marco Domenichini, vice di Luciano Spalletti, oggi in panchina in Napoli-Bologna per la squalifica di quest'ultimo, a fine partita commenta il match intervenendo al microfono di Dazn: "Non si può dire se questa è la squadra più forte allenata, ma è una squadra di qualità. Siamo alla decima partita ancora, è presto per dire se ha delle ambizioni particolari. I ragazzi stanno facendo il massimo per raggiungere gli obiettivi massimi".

Cosa sta scattando a questa squadra? "La convinzione, gli allenamenti. Ci danno forza, fiducia e voglia di fare determinate cose. Poi quando ci sono i risultati viene tutto più facile".

Cosa c'è da migliorare? "Abbiamo dei giocatori con caratteristiche giuste per fare più cose, ma si può migliorare sempre in tutto. Forse nella gestione del pallone, ad esempio oggi eravamo lenti e macchinosi all'inizio. Anche in questo si può migliorare. C'è da lavorare, ora dobbiamo ributtarci sulla partita che ci attende tra tre giorni. Il lavoro non manca".

Cosa le ha detto Spalletti? "Non l'ho visto. Mi auguro che sia contento. Sicuramente avrà qualcosa da dire perché anche nelle partite in cui va tutto bene ci sono situazioni da analizzare".