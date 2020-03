Indiscrezione Gazzetta: incontro Gattuso-ADL per la conferma

Quale sarà il futuro di Rino Gattuso? L'allenatore del Napoli sta facendo molto bene e non è da escludere la sua permanenza. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport avanza questa ipotesi: trapelano voci, scrive, che parlano di un incontro imminente con il presidente per definirne la conferma dell’allenatore anche per la prossima stagione.

Si tratterebbe di un giusto premio per Gattuso, artefice della rinascita del Napoli: da quando è arrivato, la squadra ha ritrovato gioco, punti, morale e sorrisi. Ora è attesa dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia - da giocare chissà quanto -, dal ritorno al Camp Nou e dalla rincorsa al quinto posto in campionato.