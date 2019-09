Insigne a Kiss Kiss: "Siamo dispiaciuti, ma dobbiamo solo pensare a vincere la prossima!"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto il capitano Lorenzo Insigne per commentare la sconfitta subita contro il Cagliari, queste le sue dichiarazioni: “C’è un po’ di dispiacere nel non esser riusciti a fare risultato oggi. Nel primo tempo non abbiamo creato tanto mentre nel secondo tempo abbiamo creato più palle gol ma non siamo stati cattivi sotto porta. Fra tre giorni c’è un’altra partita in casa e proveremo a vincere.



Motivazioni? Dobbiamo essere bravi a stare tranquilli, ci sta perdere una partita durante un campionato, dobbiamo essere sereni e portare i tre punti a casa domenica.



Cosa non ha funzionato? Abbiamo girato la palla lentamente, loro sono venuti a giocare in contropiede, fa parte del gioco, dobbiamo analizzare gli errori e preparare al meglio la partita di domenica".