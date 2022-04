Insigne ci crede: "Colpo duro, ora a testa alta non molliamo fino alla fine!"

L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Roma, ha scritto un post sui social

L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Roma, ha scritto un post sui social dopo il pareggio del Maradona che ha spento i sogni scudetto: "Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita! Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine".