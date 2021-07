Insigne-Immobile in diretta con De Luca: "Avete onorato la Campania! Ci sono rimasti male..."

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso della sua conferenza stampa ha fatto una videochiamata a Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, freschi vincitori dell’Europeo e ora in vacanza a Ibiza: “Ciao a tutti e due. Ciao capitano, sia Ciro. Siamo felici di vedervi, avevo voglia di sentirvi, farvi i complimenti e ringraziarvi. Come campani, come napoletani ci avete fatto onore e divertire e veramente con il cuore volevo ringraziarvi per quello che avete fatto e anche per la bella immagine che avete dato dell’Italia”.

L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile replica: “Grazie presidente, per noi è un onore portare la nostra terra in giro per l'Europa, poi vincere addirittura è davvero il massimo".

"Ci sono rimasti un po’ male - scherza De Luca - lasciamo perdere la medaglia che si sono tolti, non è stato un bel gesto, ma abbiamo dato una grande prova di stile”.

De Luca chiede ai due giocatori dove si trovino, e Insigne e Immobile confermano di essere insieme a Ibiza: “Si, siamo in vacanza assieme a Ibiza, siamo partiti subito. Il tempo stringe, abbiamo solo 18 giorni e poi si riparte", chiarisce Insigne a proposito del ritiro col Napoli.

"Vi chiedo solo una cortesia - dice De Luca - fate un appello a vaccinarsi perché c'è stato un po' di rilassamento. Un appello ai giovani, alle famiglie a riprendere a vaccinarsi. Se non abbiamo molti vaccinati non si possono riprendere le varie attività”.

E i due giocatori hanno risposto subito all’appello del Governatore della Campania: "Ragazzi, voi e anche i vostri genitori vaccinatevi così stiamo tutti più tranquilli e possiamo tornare più velocemente alla vita di prima".