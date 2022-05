Insigne saluta Napoli: col Genoa una serie di iniziative per l'ultima al Maradona

Domenica prossima in occasione della gara contro il Genoa ci sarà il saluto dello stadio Maradona a Lorenzo Insigne

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica prossima in occasione della gara contro il Genoa ci sarà il saluto dello stadio Maradona a Lorenzo Insigne nella sua ultima partita a Fuorigrotta. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Il club sta preparando una serie di iniziative per celebrare il capitano, figlio della città e anche del vivaio azzurro, dopo una storia d'amore inaugurata con l'esordio in Serie A datato 14 gennaio 2010. Una vita. Una pelle. E un fiume di lacrime che il calore del popolo proverà ad asciugare.