Insigne show salva l'Italia: gol da cineteca e assist per il successo in rimonta sulla Bosnia

Lorenzo Insigne trascina l’Italia alla vittoria contro la Bosnia. Gli azzurri di Mancini vincono in rimonta grazie ad una prestazione eccezionale del capitano del Napoli. Dopo il gol di Dzeko, nella ripresa si scatena Lorenzinho. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo arriva il gol dell’1-1. Un tiro a volo da fuori area, quello di Lorenzo, che entra di diritto tra le 50 reti più belle della storia della Nazionale. Dopo aver sfiorato il raddoppio di testa, Insigne è decisivo nel finale della partita con un assist per l’ex compagno al Pescara Verratti che a cinque minuti dal 90’ trova il gol che vale la vittoria per l’Italia.