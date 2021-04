Inter, Bastoni: "Sappiamo le qualità del Napoli, ma vogliamo chiudere il campionato"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV prima del match contro il Napoli: "Ci teniamo molto a far bene, il Napoli è una squadra forte. Siamo pronti ad affrontare le difficoltà di questa gara. Sappiamo benissimo quali sono le loro qualità, hanno tanti giocatori di livello. Il nostro obiettivo è comunque chiudere il campionato con la miglior difesa. È uno stimolo per far bene.

Concentrazione? Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore step di crescita. Cerchiamo sempre di difendere bene per poter ripartire al meglio".