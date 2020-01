Inter, Conte in conferenza: "Napoli ha grande qualità, sarà difficile. Gattuso ha meritato questa chance"

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte torna a parlare in conferenza stampa al Suning Training Centre alla vigilia del delicato match di Napoli in programma domani sera:

Come ha trovato la squadra dopo la sosta e che partita si aspetta a Napoli dopo il cambio di allenatore?

"Ho trovato bene i ragazzi, riposati e con la giusta determinazione. Sono contento da questo punto di vista. Ci aspettiamo una partita molto difficile a Napoli. Sapete benissimo cosa penso, è una squadra che ha grande qualità, è un'ottima rosa. Adesso c'è stato questo cambio di allenatore, è arrivato Gattuso. Dovremo fare molta attenzione perché è un'ottima squadra con un allenatore che ha grandi motivazioni e riesce a trasferirle alla squadra".

Le partite contro Napoli e Atalanta possono dare ancor più consapevolezza alla squadra?

"Sicuramente quella di domani è impegnativa, contro un avversario forte e su un campo difficile. Fare risultato a Napoli darebbe ancora più fiducia rispetto a quel che abbiamo fatto. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo iniziato un percorso, stiamo facendo delle buone cose ma non bisogna essere troppo semplici nei discorsi. Sappiamo che attraverso il lavoro abbiamo fatto 42 punti e sempre il lavoro dovrà darci la garanzia per il futuro".

Cosa rivedi nel Gattuso allenatore?

"Grande passione e grande voglia. Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all'estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo, a tanti viene data l'opportunità e sono più fortunati. Così come me si è costruito la sua carriera con le sue mani. Sono contento di quel che sta facendo perché il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l'annata dei rossoneri si è un po' sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori. Questo dimostra il lavoro che ha fatto. Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi".

Gattuso dice che il Napoli deve diventare come l'Inter di Conte. Cosa vedono gli altri in voi?

"Noi abbiamo iniziato un percorso che richiede tempo. Non facciamoci prendere da facili entusiasmi, sappiamo che la strada è quella giusta e che ci vorrà tempo per superare chi ha guadagnato spazio nei nostri confronti ma vogliamo ridurre il gap".