Inter, Farris in conferenza: "Dominato nella ripresa, potevamo vincere. Stupito dal calo del Napoli"

Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell’Inter, commenta il pareggio contro il Napoli (Simone Inzaghi è squalificato): "Siamo molto soddisfatti, perchè la gara si era messa male. Loro sono andati in vantaggio con un rigore, che non discutiamo perchè è episodio da Var, è quello ha acceso il Napoli ed il Maradona. Nel secondo tempo abbiamo dominato il gioco, forse abbiamo un pizzico di rammarico perchè potevamo trovare l'episodio per vincerla. Oggi abbiamo dimostrato grande maturità nella gestione della gara.

L'Inter resta la favorita? "Non eravamo preoccupati a meno sette, non lo saremo nel caso il Milan dovesse sorpassarci domani. Sicuramente ci resta solo uno scontro diretto con la Juve, ma dobbiamo affrontare tutte le gare alla stessa maniera.

Sul valore di Dzeko "È un giocatore voluto fortemente, che ha cambiato il nostro modo di giocare. Oggi ha tirato fuori una perla, ma vorrei spendere qualche parola per il sacrificio di Lautaro in fase di non possesso. Abbiamo dimostrato di essere una grande"

Si aspettava qualcosa di diverso dal Napoli? "Non credo, sono una squadra forte. Loro hanno provato a palleggiare che è una loro qualità. Forse, pensando che avevano avuto tutta la settimana per prepararla, mi ha stupito il fatto che loro sono calati nel finale".