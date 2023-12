Inter, Marotta su Zielinski: "So solo che è in scadenza... Per il bene del Napoli spero rinnovi"

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Napoli, che per i nerazzurri fa seguito al pari di Lisbona: "Quella è stata l'occasione di far crescere molti ragazzi, di cui alcuni non avevano mai giocato in Champions, ed è stato comunque positivo. Poi il secondo tempo è stato un atto di coraggio da parte di tutta la squadra".

Zielinnski può esser un colpo alla Marotta?

"Io so solo che è un giocatore in scadenza, ma credo che il Napoli sia molto accorto per arrivare a una conclusione positiva da qui a fine giugno. Noi non ci siamo assolutamente avvicinati, è chiaro che con Ausilio e Baccin monitoriamo le scadenze, ma è ancora presto per poter intervenire. Spero per il bene del Napoli che possa trovare un accordo con loro".