Invasione azzurra ma Red Bull Arena infuocata: la chiave che può fare la differenza

Salisburgo si prepara ad accogliere i tifosi del Napoli, in vista del match di stasera che vedrà la squadra di Ancelotti proprio contro i ragazzi di Jesse Marsch. Lo Stadion Wals-Siezenheim, ufficialmente noto come Red Bull Arena, è un piccolo gioiellino con poco più di 30mila spettatori come capienza massima, un numero decisamente limitato rispetto al San Paolo che, però, negli ultimi anni fa fatica a superare in maniera costante anche quelle 30 mila presenze di giornata in giornata.

Cittadina tranquilla, Salisburgo, con la gente del posto che è pienamente consapevole dell'importante evento che vedrà protagonista la squadra locale in Champions League, ed è chiaro che il richiamo forte ci sarà stasera in occasione del match. Coreografia già preparata, tutto esaurito e clima che si prospetta infuocato per la sfida ai partenopei.

Chiaro, però, che i tifosi austriaci non saranno soli: ad accompagnare la squadra di Ancelotti in questa seconda trasferta europea stagionale dovrebbero esserci ben 1500 napoletani, pronti a sostenere gli azzurri in uno stadio piccolo ma tremendamente pericoloso. La Red Bull Arena, di fatti, è molto simile a quelli che sono i più classici stadi inglesi, con i tifosi molto vicini al campo ed una struttura avvolgente in ogni suo punto. Ed ecco perchè proprio la tifoseria azzurra, accorsa in massa, potrà essere una discriminante importante: in un clima cosi raccolto e concentrato, anche la forza d'urto napoletana potrebbe fare la differenza, abituata negli anni a sostenere gli azzurri in impianti ben più ampi ma nei quali i napoletani non si sono mai persi, riuscendo anzi a trasmettere sempre lo stesso calore ai giocatori in campo. Dopo tante polemiche attorno al tifo napoletano, distante o poco concentrato sulla squadra, quella di Salisburgo potrebbe essere la svolta per un aspetto chiave che è sempre quello, dalla notte dei tempi. Il tifo, quello vero, può fare la differenza.