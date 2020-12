Irriducibile Mertens, ancora titolare nonostante il solito problema alla spalla: la situazione

Victor Osimhen non è l'unico a soffrire un problema alla spalla. Nel corso dell'ultima partita contro la Real Sociedad anche Dries Mertens è stato costretto alla manovra del dottor Canonico alla spalla, lui a quella sinistra, per riportarla al posto giusto, com'era già accaduto contro l'Atalanta. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, però, l'attaccante belga stringerà i denti ancora una volta. E' rimasto in campo giovedì, ci andrà anche oggi e di nuovo da titolare.