Italia da prima agli ottavi, battuto 1-0 il Galles: si qualificano anche i gallesi

Italia vince la terza partita su tre gare a Euro 2020, battuto il Galles 1-0, e si qualifica da prima a punteggio pieno agli ottavi di finale. Azzurri pericolosi con Chiesa alla mezz'ora: l'esterno azzurro riceve sul secondo palo e calcia con violenza in diagonale, la palla forse sarebbe uscita fuori ma Ampadu quasi sulla linea di porta con la coscia devia in angolo. Al 39' Matteo Pessina sigla la rete del vantaggio: punizione dalla destra di Verratti e gran girata al volo dell'atalantino, che anticipa Morrell e insacca l'1-0 alla sua settima presenza con la maglia della Nazionale e all'esordio agli Europei. Nella ripresa al 53' Italia vicinissima al raddoppio con Bernardeschi: l'esterno colpisce in pieno il palo con una gran botta su punizione. Due minuti più tardi lo stesso giocatore della Juventus viene colpito da Adampu con un brutto intervento con piede a martello: rosso per il difensore e Galles che resta in 10 uomini. La Nazionale controlla il match producendo qualche altre occasioni, però è il Galles a sfiorare il pareggio con Bale: sulla sponda di Rodon il capitano gallese da ottima posizione calcia incredibilmente alle stelle. Termina con con entrambe le squadre che festeggiano all'Olimpico, infatti anche il Galles si qualifica come seconda per la miglior differenza reti.