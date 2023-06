Italiano, ADL vuole muoversi correttamente senza rovinare rapporti con Commisso e Ramadani

Il Napoli punta Vincenzo Italiano per la panchina ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vuole muoversi correttamente

Il Napoli punta Vincenzo Italiano per la panchina ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vuole muoversi correttamente, per non incrinare gli ottimi rapporti con Commisso e Ramadani, che cura gli interessi dell’allenatore. Il tecnico resta dunque la soluzione più accreditata, anche se adesso è concentrato sulla finale, quindi è troppo presto per discutere di futuro. Tuttavia, risponde interamente ai requisiti come ingaggio e stile di gioco.