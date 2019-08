James è ancora possibile al Napoli (che non ha un trequartista)

James Rodriguez è un giocatore del Real Madrid, la stessa società dov'era a giugno. E nel suo ruolo il Napoli non ha ancora acquistato nessuno. Basta questo per tranquillizzare i tifosi. Il grande colpo è ancora possibile. Non è mai sfumato. Sfumerà, nel caso, solo il 3 settembre. Oggi è difficile, ma non impossibile. Perché il Real Madrid fa resistenza e perché la permanenza in Spagna non è da escludere. Ma ci sono vari dettagli non trascurabili che lasciano ben sperare.

Il primo è Jorge Mendes. Non è da sottovalutare il rapporto tra il Napoli e il potente agente portoghese. Quando si muove, difficilmente qualche operazione non va in porto. Non conviene a nessuno. Neanche al Real Madrid. Che con Mendes ha concluso tante operazioni e tante altre vorrà concluderne in futuro.

Resiste, poi, la volontà del calciatore. Che al Real Madrid rischia di giocare pochissimo e all'età di 28 anni non ha intenzione di restare in panchina guardando gli altri. Per questo ha sempre detto sì all'ipotesi di trasferirsi in azzurro.

Ma l'indizio più importante riguarda il Napoli. La società azzurra non ha ancora acquistato un trequartista. Uno come James, per intenderci. Un giocatore fondamentale nel 4-2-3-1 di Ancelotti. Alle spalle della punta può giocare anche Fabian, ma il nuovo disegno tattico ha bisogno del colombiano. Di un giocatore specifico e funzionale. Lo sa bene anche Ancelotti che ha parlato esplicitamente di James Rodriguez ed è ancora convinto di poterlo presto riabbracciare. Ma, come disse proprio il tecnico ai tifosi, ci vorrà tempo e pazienza. Anche più del previsto...