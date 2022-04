Juan Jesus al 45': "Approccio giusto, ma ora teniamo la palla per portare il risultato a casa"

Dopo 45 minuti il Napoli è avanti 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta. All'intervallo Juan Jesus, difensore azzurro, è intervenuto al microfono di Dazn

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 45 minuti il Napoli è avanti 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta. All'intervallo Juan Jesus, difensore azzurro, è intervenuto al microfono di Dazn: "Giocare qua non è mai facile per la qualità dell'Atalanta, ma abbiamo capito subito di cosa trattava la partita, abbiamo approcciato nel modo giusto, abbiamo sofferto bene dopo i gol. Bisogna continuare a proporre il nostro calcio, giocare palla a terra. Se teniamo noi la palla loro non posso tenerla e quindi è questo il modo più sicuro per portare il risultato a casa".