Juan Jesus rinnova! Ma ADL blinda tutta la difesa: pronti altri due annunci

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Kim, il Napoli intende blindare gli altri suoi attuali difensori. Il più vicino alla firma è il brasiliano Juan Jesus che firmerà un nuovo contratto con scadenza 2024 e opzione per un anno ancora. Un po’ più tempo ci vorrà per i prolungamenti di Rrahmani e Di Lorenzo. In particolare per il capitano si parla di una sorta di contratto “a vita” in riconoscimento al suo attaccamento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.