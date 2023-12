Juve, Allegri a Dazn: “Ottimo risultato, messo il Napoli a -12! Scudetto? Più punti facciamo…”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria di misura sul Napoli.



Questa sera, il sogno scudetto prende più concretezza?

"Diciamo che vincere stasera è stato molto importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Per quanto riguarda sogni e scudetti, credo che noi dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti della partita perché sbagliamo troppo tecnicamente. Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e occasioni loro non ne hanno avute".

Ti preoccupa di non avere cambi per mantenere l'intensità a metà campo?

"No, anche perché ho un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione. Rabiot e McKennie hanno fatto un lavoro straordinario, ma durante la partita potevamo gestire meglio la palla qualche volta. Cercheremo di migliorare. La voglia è encomiabile e dobbiamo continuare. La settimana prossima rientrerà Weah, avremo una soluzione in più".

E' il momento di cambiare la comunicazione interna?

"Non è questione di comunicazione, in quella interna possiamo anche dire che abbiamo l'ambizione e la voglia di vincere lo scudetto, però per arrivare a certi risultati non bisogna pensare a quello che sarà, ma a quello che è oggi. Noi dobbiamo pensare a queste partite, migliorando tecnicamente e facendo dei punti: più ne facciamo, più possiamo rimanere attaccati alla squadra più forte del campionato".

Il gruppo è unito e sta crescendo.

"Il merito è dei ragazzi, che hanno voglia e sono umili. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, ma il fatto che non ci scomponiamo sugli errori è già un passo avanti".

Gli scudetti si vincono con partite così?

"Gli scudetti si vincono con tutte le partite. Gli scontri diretti hanno un peso, come partite come quella di venerdì. Bisogna avere equilibrio e dobbiamo allenarci per vincere: la squadra sta facendo questo".

In cosa state migliorando?

"Dopo che l'errore sul quasi gol di Kvara, la squadra non si è scomposta: segno di maturità. C'è voglia di dimostrare e di migliorare".

Quanto contano i gregari e come sono andati Vlahovic e Chiesa?

"Stasera Vlahovic ha fatto una bella partita, Chiesa ha fatto un buon primo tempo. Hanno capito che devono mettersi a disposizione, Kean e Milik sono due grandi cambi. La Juve ha nel dna di fare partite sofferte: se non fai fatica, non ottieni risultati. Contento per il gol di Gatti, ma a livello difensivo deve lavorare molto".