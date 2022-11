Kakà pazzo di Kvara: "Che sorpresa, è un peccato che lui e Haaland non possano fare il mondiale"

Ricardo Kaká parla di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Ricardo Kaká parla di Khvicha Kvaratskhelia ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il brasiliano, al quale è stato spesso accostato il georgiano del Napoli analizza prima di tutto l'incidenza dei mondiali sul campionato: "I calciatori in Qatar saranno meno stanchi rispetto ai Mondiali estivi, mi aspetto un torneo divertente e con ritmi alti. Inciderà un po’ tutto: il momento della stagione, la temperatura calda ma non troppo, la mancanza di viaggi e quindi la possibilità di far iniziare subito il processo di recupero dopo la partita. I grandi campioni saranno al top".

La fantasia sposta ancora gli equilibri? Pensiamo, ad esempio, all’impatto che ha avuto Kvaratskhelia in Serie A ma anche in Champions

"È molto bravo questo ragazzo, una bella sorpresa. Peccato che lui e Haaland non possano fare il Mondiale. La fantasia sorprende sempre, fa la differenza il giocatore che trova soluzioni che gli altri non vedono".

È l’ultimo Mondiale di Messi e Ronaldo. Questo Mondiale incoronerà il loro erede?

"Mi piacerebbe moltissimo che fosse Neymar per il talento, la persona, il campione che è diventato. In certi momenti del passato per me è già stato il migliore".