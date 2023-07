Kim si presenta al Bayern: "Se a Napoli ho fatto così bene è merito di tutti! Porterò i tifosi nel cuore"

Kim Min-jae, ormai ex difensore azzurro, è stato presentato oggi come nuovo calciatore del Bayern Monaco

Kim Min-jae, ormai ex difensore azzurro, è stato presentato oggi come nuovo calciatore del Bayern Monaco: "Non vedo l'ora di affrontare questa sfida, sono felice. I miei nuovi compagni di squadra, Tuchel e il suo staff, ma anche il CEO Dreesen si sono presi cura di me in questi giorni. Chiamatemi Kim, anche se sulla maglia mi piacere avere scritto Min-jae. Sono una persona educata, ma in campo do il massimo e mi adatto a ogni situazione. Voglio essere un leader.

Al Napoli abbiamo vinto il titolo dopo 33 anni, tutti abbiamo dato il massimo. Ogni membro della squadra ha aiutato in fase difensiva. E' stata un'annata fantastico, i tifosi sono straordinari e li porterò sempre nel cuore. Ora però penso al Bayern Monaco ed è importante che faccia ciò che l'allenatore si aspetta da me. Qui comunichiamo in inglese, ma il mio obiettivo è imparare velocemente il tedesco. Difesa a tre? Mi adatto. Se giochiamo con la difesa a tre va bene, se giochiamo con la difesa a quattro giocherò con la difesa a quattro, se Tuchel vorrà mettermi a sinistra giocherò a sinistra e se vorrà mettermi a destra giocherò a destra".