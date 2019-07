Kiss Kiss annuncia: "Oggi si può chiudere per Elmas! Possibile incontro con l'entourage"

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva Elif Elmas. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, è il macedone il calciatore scelto dal Napoli per andare a rinforzare il centrocampo azzurro. Già nella giornata di oggi potrebbe esserci un incontro con l’entourage del classe ’99 per chiudere la trattativa per il centrocampista del Fenerbahce.