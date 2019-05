Kiss Kiss - Giuntoli telefona a Pradè per bloccare De Paul: pronta l'offerta

La SSC Napoli sembra ormai convinta a portare in azzurro Rodrigo De Paul centrocampista dell'Udinese, su cui hanno puntato i riflettori anche Inter e Milan. Tuttavia, stando a quanto dichiarato da Valter De Maggio il ds Giuntoli avrebbe chiesto alla società di Soldati con una telefonata fatta al diesse Pradè (direttore dell'area tecnica) di bloccare altre trattative per il giocatore per i prossimi sette giorni ed è pronto a piazzare un'offerta da 25 milioni per il talento argentino.