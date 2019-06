Kiss Kiss - Hysaj-Atletico Madrid, c'è l'offerta ufficiale ma ADL la rifiuta. Il terzino aspetta Sarri

Sulla lista partenze, in casa Napoli, c'è Elseid Hysaj. Anche il suo procuratore ha dichiarato che in questa finestra di mercato andrà via, il terzino stesso ha fatto capire di voler affrontare nuove sfide. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivata un'offerta ufficiale da parte dell'Atletico Madrid, ma De Laurentiis l'ha ritenuta troppo bassa e l'ha rispedita al mittente.

HYSAJ-SARRI - Il giocatore andrà via ed è ipotizzabile che aspetterà di capire quale sarà il futuro di Maurizio Sarri, il suo maestro, per provare magari a seguirlo. Con il toscano Hysaj ha sempre dato il meglio di sé, per cui è chiaro che se dovesse andare alla Juve non sarebbe scandaloso se lo seguisse.