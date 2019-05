Kiss Kiss - Il piano mercato: tre acquisti di spessore e tre di prospettiva, i dettagli

Nei giorni scorsi c'è stato un summit tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Carlo Ancelotti in cui sono state stilate le linee guida del mercato del Napoli. Un confronto sui programmi, sul possibile tesoretto derivante dalle cessioni e tanto altro. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, l'idea della società azzurra è quella di acquistare sei calciatori in totale, cercando la giusta sinergia tra le volontà del mister e quelle del presidente partenopeo.

UNITA' - C'è unità di intenti, dunque, come riferisce la radio ufficiale. De Laurentiis vorrebbe accontentare Ancelotti ed è per questo che è stato pattuito il fatto di provare a prendere tre calciatori importanti, di spessore, realtà già consolidate e altri tre di grande prospettiva. Si cerca il giusto equilibrio, per potenziare la rosa con giocatori d'esperienza e altri pronti ad esplodere.