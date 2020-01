Kiss Kiss - Napoli fiducioso sul rinnovo di cinque azzurri: apertura anche per Hysaj

Il Napoli, oltre al mercato in entrata, è molto attento anche sul fronte rinnovi. In merito, la radio ufficiale del club azzurro ha dato gli ultimi aggiornamenti: "La società è molto fiduciosa sulla questione rinnovi di Milik, Zielinski, Maksimovic, Luperto e anche Hysaj. Tra i centrocampisti in organico nessuno è in lista di sbarco"