KKN - Il Napoli punta Soumarè: talento del Lille classe '99, ha incantato Giuntoli

Con il nuovo 4-3-3 di Gennaro Gattuso, al Napoli servirà ovviamente operare sul mercato per rimpinguare il centrocampo azzurro. La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, ha proprio un nuovo nome per il mercato azzurro: si tratta di Boubakary Soumaré (20), centrocampista del Lille proveniente dal vivaio del Paris Saint Germain. Queste le indiscrezioni rivelate da Valter De Maggio: "Dalle notizie che ho c'è un ragazzo, franco-senegalese che ha solo 20 anni, del 1999, già nazionale under 21, cantera del Psg. Si chiama Soumarè, gioca nel Lille. Dalle notizie che ho a Cristiano Giuntoli piace tantissimo. Il giocatore costa tanto, all'incirca 20 mln".