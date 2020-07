KKN - Osimhen, non c'è l'ok al Napoli: il giocatore prende tempo, ore calde col Lille

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla trattativa del Napoli per Victor Osimhen: "Ore calde per la trattativa con il Lille, si attende l'ok del giocatore ma non bisogna avere fretta, potrebbe occorrere ancora un po' di tempo. Il ragazzo prende ancora del tempo, l'entourage cerca di convincerlo. Il ragazzo ha dato dei segnali, è venuto a Napoli ma non ha ancora dato l'ok, vuole decidere in modo sereno e per questo si prende del tempo. Il Napoli attende. Chiaro che, se arrivassero Liverpool e Psg, andresti in difficoltà".