KKN - Tonali, nessuna offerta e zero possibilità: Cellino vuole un'asta e il Napoli non vi partecipa

Nella giornata di oggi Massimo Cellino ha raccontato di un'offerta da 40 milioni del Napoli per Sandro Tonali. In merito a queste dichiarazioni, la radio ufficiale del club azzurro ha fatto una precisazione. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale per il centrocampista classe 2000. Al Napoli piace e ha chiesto al Brescia un prezzo, ricevendo come risposta un 'Fate voi'. A quel punto, sarebbe stato chiesto a Cellino se 40 milioni sarebbero stati sufficienti, ma non c'è stata alcuna offerta.

ZERO POSSIBILITA' - La società presieduta da Aurelio De Laurentiis ha capito che Cellino sta giocando al rialzo per piazzare Tonali al miglior offerente, ma il Napoli non partecipa ad aste e dalla società fanno sapere che è impossibile che Tonali si vesta d'azzurro.