Koulibaly e Anguissa stanno per tornare: saranno disponibili per l'Inter

Spalletti sorride, la Coppa d'Africa è alle spalle. L'allenatore ritrova i suoi calciatori, Anguissa e Koulibaly dovrebbero tornare domani e saranno dunque a disposizione per la sfida contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ieri Kalidou ha fatto festa con il suo popolo a Dakar, è stato ricevuto dal presidente con tutti gli altri vincitori e domani dovrebbe rientrare a Napoli proprio come Anguissa. In tempo per preparare la sfida con i campioni d'Italia".