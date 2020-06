Koulibaly rende omaggio a Mertens: "Un orgoglio giocare con lui. E' diventato un killer"

Dries Mertens è entrato a far parte della storia del Napoli come miglior marcatore all time. La redazione di Sky Sport gli ha dedicato uno speciale. Tra i vari volti a comparire nell'anticipazione fatta da Sky anche il compagno di squadra Kalidou Koulibaly che ha reso omaggio al belga: "Sono stato tanto tempo con lui nei primi tempi di Napoli, mi veniva a prendere a casa e mi portava a Castel Volturno. Ci siamo fatti tantissime risate nei tragitti tra Napoli ed il centro sportivo. Il padre mi parlò al mio primo anno e mi disse di non mollare perché credeva molto in me. Si vede che lui è cresciuto in una famiglia serena e felice. Gli auguro tutto il bene del mondo perché lo merita davvero. E’ cresciuto moltissimo, è diventato un killer. Lui è l'Higuain del Napoli perché sa fare tutto, è un giocatore veramente importante e sono orgoglioso di giocare con lui”.