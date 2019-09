Koulibaly sbaglia solo per l'espulsione, ma viene beccato dai quotidiani: "Inaccettabile, squalifica che peserà"

Meno di un tempo in campo per Kalidou Koulibaly, entrato in campo col Cagliari all'intervallo al posto di Maksimovic e uscito, per espulsione, circa 42 minuti dopo a causa delle proteste dopo il gol di Castro. A parte quest'episodio, nulla da eccepire al difensore ex Genk. Ma dai quotidiani arrivano solo 4,5 e 5 in pagella.

La Gazzetta dello Sport 4,5: "Sbaglia una buona opportunità per segnare. Poi si fa espellere dopo il gol".

Corriere dello Sport 5: "Entra e Olsen gli spegne anche una saetta di testa. Espulso per proteste: squalifica che peserà per il prossimo turno di campionato".

Il Mattino 5: "Fa capire subito a Pedro di che pasta è fatto. E salta stile Juventus Stadium al 58' con lo svedese Olsen che si esalta con una parata super. Con lui in campo non c'è storia: il Napoli concede ripartenze col contagocce. Poi perde la testa come uno sbarbatello qualsiasi e dopo il gol di Castro si fa cacciare fuori. Inaccettabile".