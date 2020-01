Koutris, l'agente: "Il Napoli è una grande squadra. Se affondassero il colpo, sarebbe felicissimo"

Il procuratore di Leonardo Koutris, terzino sinistro dell'Olympiacos ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in merito al suo assistito: "Koutris è un giocatore offensivo, molto veloce, gli piace anche calciare verso la porta. Contro il Milan abbiamo visto le sue caratteristiche".

ESPERIENZA OLYMPIACOS - "L'Olympiacos si è accorto del talento di questo ragazzo. E' stato sempre titolare nel club greco. Non so cosa accadrà in futuro ma se il Napoli dovesse affondare il colpo lui sarebbe felicissimo"

NAPOLI - "Il Napoli è una grande squadra, con grandi tifosi, vedremo cosa accadrà. Se il Napoli dovesse affondare il colpo, Koutris sarebbe felicissimo"