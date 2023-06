Kvara rinnova: l'agente è stato a Castel Volturno per chiudere, cifre e dettagli del nuovo accordo

Un anno fa è sbarcato in Italia, a Napoli, e nel giro di poco mesi ha incantato tutto il panorama europeo.

"Puoi avere un contratto firmato appena un anno fa (ad un milione e quattrocentomila euro) con scadenza nel 2027, ma se vuoi startene tranquillo, convinto che non ci siano azioni di disturbo intorno ad un fenomeno paranormale che ha stupito l’Europa intera, vale sempre la pena adeguare quell’accordo, prolungarlo e dunque tenerlo in vita per un quinquennio (quindi 2028) e poi aggiungere qualcosina, siano euro preferibilmente (per arrivare a 2,5 milioni). Il resto, semmai, sono bonus, quelli non mancano mai: Adl cerca di fronteggiare situazioni del genere, inserisci premio ad obiettivo - la Champions, lo scudetto, i gol - direttamente nel carteggio. E comunque, Kvicha Kvaratskhelia sta per andarsi ad accomodare nella salotto buono di Castel Volturno, dove è arrivato nei giorni scorsi Mamuka Jugeli, il suo manager, che ha riallacciato i contatti".