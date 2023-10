Kvara: "Spalletti mi ha fatto esplodere, lo sento ancora. Garcia? Sono convinto di una cosa"

Nella sua intervista a Diario As Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del cambio in panchina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua intervista a Diario As Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del cambio in panchina: "Prima di tutto devo ringraziare Spalletti: ha creduto in me e ha fatto esplodere il mio potenziale. Non avrò mai abbastanza parole per esprimere la mia gratitudine. Parliamo di tanto in tanto e lui continua a sostenerci. Rudi è un grande allenatore, stiamo migliorando a poco a poco per imparare la sua tattica e la sua visione. Sono sicuro che arriveremo presto alla nostra versione migliore. Siamo un gruppo disponibile e desideroso di seguire le idee del mister".