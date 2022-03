Kvaratskhelia-Napoli, ds Rubin: "Se arriveranno offerte, le valuteremo con piacere”

Il direttore sportivo del Rubin Kazan Oleg Yarovinsky intervistato da Sport-Express.ru ha parlato di tanti temi, anche di mercato

Il direttore sportivo del Rubin Kazan Oleg Yarovinsky intervistato da Sport-Express.ru ha parlato di tanti temi, anche di mercato: "Offerte per Kvaratskhelia o Talbi? Al momento non ce ne sono, ma se arriveranno le prenderemo in considerazione con grande piacere. Al momento però, ripeto, non sappiamo cosa accadrà in estate e se ci sarà l’opportunità di ridurre al minimo i rischi, dobbiamo parlare onestamente”.