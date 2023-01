L'Eintracht mette in guardia i tifosi: "Non soggiornate a Napoli e non indossate nostri capi, non è sicuro!"

Il 21 febbraio ci sarà l'andata degli ottavi di finale di Champions League e Francoforte, mentre il 15 marzo il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona. L'Eintracht ha messo in vendita oggi i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 66 euro. Nel comunicato, inoltre, il club tedesco si raccomanda coi propri tifosi di non soggiornare a Napoli per motivi di sicurezza. Questo è quanto si legge e tradotto dalla nostra redazione:

"A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni dei precedenti avversari internazionali dell'SSC Napoli, non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni a ridosso della partita e, soprattutto, di non indossare capi di abbigliamento dell'Eintracht. Se i tifosi dell'Eintracht Francoforte hanno acquistato biglietti per aree diverse da quelle previste e assegnate, si può presumere che non saranno ammessi allo stadio o saranno espulsi dallo stadio. I biglietti i cui dati di personalizzazione non corrispondono all'effettivo intestatario non saranno ammessi allo stadio. Non è possibile cedere i biglietti".