L'ex Carnevale: "Questo Napoli meglio del mio con Diego! Kvara come Giordano e Lobo e Zielu..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex azzurro vincitore di Scudetti ed una Coppa Uefa ed ora scouting all'Udinese Andrea Carnevale ha parlato del paragone di questo Napoli col suo: "Per Gasperini rendimento migliore al Napoli di Maradona? Beh, concordo: questo Napoli è migliore del mio. Direi proprio di sì. A parte qualche piccolo inciampo come la Coppa Italia, siamo di fronte a un Napoli travolgente. E non solo per i numeri da record. Il Napoli entra in campo sempre con grandissima determinazione e sicurezza, e quasi sempre riesce a fare quello che vuole. Poi se guardiamo al gruppo, alla rosa nella sua completezza, ci accorgiamo che è superiore al nostro. Champions? Così com’è, questa squadra non deve temere nessuno e non deve porsi alcun limite. Anche in Europa potrebbe andare avanti".