L’incredibile dato che fa riflettere rispetto allo scorso anno

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è stato in svantaggio 101 minuti nelle prime quattro giornate di questa Serie A. A riferire il dato è Opta, che aggiunge che nell’intero girone d’andata dello scorso campionato i partenopei erano andati sotto nel punteggio per soli 84 minuti. Un dato che fa riflettere e sul quale pesa indubbiamente l’assenza di Kim e le difficoltà del reparto difensivo, oltre che in generale della squadra.