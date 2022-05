L'ultima partita che il Napoli ha giocato in Champions League

GIOVANILI AMBROSINO SEGNA SEMPRE: LA PRIMAVERA PAREGGIA 1-1 CONTRO IL GENOA Il Napoli Primavera ha pareggiato contro il Genoa per 1-1 nella 32esima giornata del campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Arena Il Napoli Primavera ha pareggiato contro il Genoa per 1-1 nella 32esima giornata del campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Arena LE ALTRE DI A SERIE A, OGGI SI CONCLUDE LA 35ª GIORNATA: L'ULTIMO MATCH IN PROGRAMMA Dopo la sconfitta del Cagliari grande occasione per la squadra di Nicola, per agganciare i sardi al quart'ultimo posto. Dopo la sconfitta del Cagliari grande occasione per la squadra di Nicola, per agganciare i sardi al quart'ultimo posto.